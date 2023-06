Chefe do Grupo Wagner ordena pausa de marcha a Moscou e volta das tropas para Ucrânia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/06/2023 - 15:24 Compartilhe

O chefe do Grupo Wagner, Ievegni Prigozhin, afirmou neste sábado, 24, que ordenou que seus mercenários parassem a marcha para Moscou e voltassem as suas posições na Ucrânia para evitar um derramamento de sangue.

O anúncio de Ievgeni Prigozhin parece ter neutralizado uma crise crescente. Moscou já estava preparada para a chegada do grupo mercenário.

Prigozhin não disse se o Kremlin respondeu à sua exigência de demitir o ministro da Defesa, Sergei Shoigu. Não houve comentários imediatos do Kremlin.

Lukashenko

O anúncio segue uma declaração do gabinete do presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, que afirmou que conseguiu chegar em um cessar-fogo entre o chefe do Grupo Wagner e o governo russo.

Lukashenko afirmou que Prigozhin concordou em interromper o movimento de suas forças dentro da Rússia e tomar outras medidas para desescalar a crise.

