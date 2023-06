Chefe do Grupo Wagner diz ter 25.000 combatentes e pede aos russos que se juntem a eles

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/06/2023 - 17:20 Compartilhe

O líder da milícia russa Wagner, que convocou nesta sexta-feira (23) uma rebelião contra a liderança militar russa, afirmou que conta com 25.000 combatentes e incentivou os russos a se juntarem a eles.

“Somos 25.000 e iremos combater as causas do caos que reina no país. Nossas reservas estratégicas são todo o exército e todo o país”, declarou o comandante do grupo de mercenários, Yevgeny Prigozhin, em mensagem de áudio, convocando “todos aqueles que desejarem” a se unirem a seus homens para “acabar com a desordem”.

bur/jj/am

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias