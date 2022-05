Chefe do FMI não espera recessão, mas ela não “está fora de questão”

DAVOS, Suíça (Reuters) – A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, afirmou nesta segunda-feira que não espera uma recessão para as principais economias do mundo, mas que não pode descartá-la.

Questionada em um painel no Fórum Econômico Mundial se espera uma recessão, Georgieva disse: “Não, não nesse momento. Isso não significa que está fora de questão.”





O cenário econômico global piorou no mês desde que o FMI reduziu sua perspectiva de crescimento em 2022 por causa da guerra na Ucrânia, desaceleração da China e choques globais de preços, particularmente de alimentos, disse ela.

“Em um curto período de tempo…o horizonte piorou.”

(Reportagem de Balazs Koranyi)