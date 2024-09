Chefe do Exército israelense pede que suas tropas estejam prontas para ‘possível entrada’ no Líbano

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/09/2024 - 12:13 Para compartilhar:

O chefe do Exército israelense pediu às suas tropas, nesta quarta-feira (25), que estejam preparadas para uma “possível entrada” no Líbano, onde caças israelenses bombardeiam alvos do movimento islamista Hezbollah há vários dias.

“É possível ouvir os aviões daqui; estamos atacando todos os dias. Tanto para preparar o terreno para uma possível entrada como para continuar atacando o Hezbollah”, disse o tenente-general Herzi Halevi a uma brigada de tanques, de acordo com um comunicado divulgado pelos militares.

