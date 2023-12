AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/12/2023 - 13:39 Para compartilhar:

A guerra de Israel contra o movimento islamista palestino Hamas, no poder na Faixa de Gaza, vai durar “vários meses ainda”, disse o chefe do Estado-Maior do Exército israelense, Herzi Halevi, nesta terça-feira (26).

A guerra, deflagrada em 7 de outubro, “continuará por vários meses ainda e trabalharemos com diferentes métodos para preservar nossas conquistas por muito tempo”, declarou Halevi em coletiva de imprensa transmitida pela televisão.

