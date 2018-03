Chefe do Conselho Europeu se nega a felicitar Putin por reeleição

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, negou-se nesta quarta-feira a felicitar o presidente russo, Vladimir Putin, por sua reeleição, assegurando “não estar com humor”, depois do ataque com gás nervoso contra um ex-espião russo no Reino Unido.

“Depois do ataque de Salisbury, não estou com humor para celebrar a reeleição do presidente Putin”, afirmou Tusk, que coordena os trabalhos dos chefes de Estado e Governo dos 28 países europeus que abordarão a questão na quinta-feira durante uma cúpula em Bruxelas.