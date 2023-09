Chefe do BC questiona yuan como moeda global

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/09/2023 - 8:13 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 05 SET – O presidente do Banco Central (BC) do Brasil, Roberto Campos Neto, questionou a possibilidade de o yuan chinês se tornar uma moeda global, em meio ao desejo do mandatário Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de substituir o dólar em transações entre países emergentes.

“A gente ouve muito essa história de ‘vamos ter uma outra moeda, vai ser a moeda chinesa’. Se alguém tentou negociar ativos em moeda chinesa, viu que não é tão fácil”, declarou Campos Neto, alvo de críticas de Lula por causa da taxa Selic.

A declaração foi dada durante uma conferência promovida pelo banco americano J.P. Morgan em São Paulo. “Eu acho difícil imaginar que vamos ter uma moeda global que não seja conversível”, acrescentou Campos Neto. (ANSA).

