Chefe do BC da Espanha diz que inflação alta pode persistir nos próximos meses

MADRI (Reuters) – Níveis de inflação relativamente altos devem prevalecer na Espanha nos próximos meses, embora suas causas sejam principalmente transitórias, disse o presidente do banco central do país, Pablo Hernández de Cos, nesta segunda-feira.

O salto nos preços de energia pode durar até o inverno (no Hemisfério Norte), já que a demanda geralmente aumenta devido à estação fria, enquanto os níveis de armazenamento de petróleo e gás estão relativamente baixos, disse ele.

De Cos alertou, no entanto, que quanto mais tempo durar a pressão inflacionária, maior a probabilidade de que a alta da inflação se torne persistente.

“Todos esses elementos introduzem um nível perceptível de incerteza sobre a duração do atual episódio de aumento nos custos de produção”, disse ele em apresentação ao comitê de Orçamento no Parlamento.

Os efeitos da inflação mais alta já se refletem nos rendimentos exigidos por investidores em títulos de dez anos do governo espanhol, que subiram de zero no início do ano para 0,5% na sexta-feira.

(Por Jessica Jones e Inti Landauro)

