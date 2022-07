Chefe do BC britânico promete trazer inflação de volta à meta

LONDRES (Reuters) – O Comitê de Política Monetária do Banco da Inglaterra (BoE) se concentrará em trazer a inflação de volta para sua meta de 2%, ante patamar atual de 9%, disse o presidente do banco central, Andrew Bailey, nesta terça-feira.

“O Comitê estará particularmente alerta às indicações de pressões inflacionárias mais persistentes e, se necessário, agirá com força em resposta”, disse Bailey em discurso apresentado pelo OMFIF, um think tank do banco central.

“Trazer a inflação de volta à meta de 2% de forma sustentável é nosso trabalho, sem ses ou mas sobre isso”, acrescentou.

O banco central britânico disse no mês passado que está pronto para agir “com força” se necessário para evitar que o recente aumento da inflação se incorpore à economia.

Bailey usou seu discurso nesta terça-feira para se concentrar em questões de longo prazo enfrentadas pelo Reino Unido e pela economia global e disse que seus comentários não representam um sinal sobre os próximos movimentos do BoE.

Na segunda-feira, Bailey disse a parlamentares que ainda esperava que a inflação caísse acentuadamente no próximo ano e que havia “uma série de coisas” sobre a mesa para o comitê do BoE em sua próxima reunião agendada no início de agosto.

(Por David Milliken e William Schomberg)