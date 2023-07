Chefe de negociações climáticas da ONU pede que estados produtores de petróleo reduzam emissões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/07/2023 - 15:53 Compartilhe

O presidente das negociações climáticas das Nações Unidas deste ano pediu nesta quinta-feira, 6, durante discurso em uma reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) em Viena, que as indústrias de petróleo e gás atinjam zero emissões líquidas de gases de efeito estufa até 2050 ou antes. Sultan al-Jaber pediu aos membros que invistam pesadamente em energias renováveis e trabalhem para reduzir as emissões de terceiros que aquecem o planeta, como as liberadas por fornecedores ou clientes.

A fala ainda encorajou as nações a atingir a meta de emissões líquidas zero de metano até 2030. O metano é um gás de efeito estufa que é 80 vezes mais potente que o dióxido de carbono no curto prazo e é liberado na atmosfera pela indústria de petróleo e gás por meio de vazamentos ou explosões.

A nomeação de Al-Jaber como chefe das negociações climáticas foi amplamente criticada por ativistas climáticos. Os legisladores dos Estados Unidos e da Europa pediram que ele fosse substituído devido aos seus laços com o setor de combustíveis A indústria de petróleo e gás é responsável por cerca de 15% das emissões globais de gases de efeito estufa relacionadas à energia, de acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias