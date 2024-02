Chefe de máfia italiana foragido há 11 meses é preso na França

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 02/02/2024 - 9:01 Para compartilhar:

BARI, 2 FEV (ANSA) – O chefe mafioso Marco Raduano, que estava foragido há quase um ano depois de ter escapado de uma prisão na Itália usando lençóis como corda, foi capturado nesta sexta-feira (2) na França.

No fim de fevereiro de 2023, Raduano, um dos líderes da máfia “Sacra Corona Unita”, fugiu da prisão de segurança máxima de Badu’e Carros, na região da Sardenha, com a ajuda de lençóis para facilitar a descida pela parede externa do presídio.

A ação do criminoso foi registrada por uma câmera de segurança e as imagens da fuga rodaram o mundo.

Ainda não há muitas informações sobre a operação que deteve novamente Raduano, mas o italiano foi capturado em Bastia, na Córsega, enquanto jantava com uma mulher.

Pallone, como é apelidado o mafioso, cumpria uma pena de 19 anos quando fugiu da prisão de Nuoro. A Europol descreve o criminoso como um “assassino implacável” e o colocou na lista dos 10 italianos mais procurados.

“A captura no exterior de dois perigosos fugitivos, Marco Raduano e seu braço direito Gianluigi Troiano, pelos Carabinieri, representa mais um duro golpe no crime organizado”, celebrou Matteo Piantedosi, ministro do Interior da Itália.

Raduano, primeiro detento a conseguir escapar de Badu’e Carros, foi protagonista de um sangrento conflito em Vieste, na Itália, entre dissidentes e mafiosos leais ao antigo chefão Angelo Notarangelo. (ANSA).

