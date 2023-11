Chefe de Governo da Alemanha afirma que ajuda à Ucrânia é ‘existencial’ para Europa

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/11/2023 - 8:18 Para compartilhar:

O chefe de Governo da Alemanha, Olaf Scholz, afirmou nesta terça-feira (28) que a ajuda militar e financeira à Ucrânia tem “importância existencial” para a Europa, ao mesmo tempo que defendeu os compromissos de gastos em Defesa, no momento em que sua coalizão enfrenta divergências sobre o orçamento.

A Alemanha é, ao lado dos Estados Unidos, um dos maiores apoios financeiros e militares da Ucrânia desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022.

“Vamos manter o apoio pelo tempo que for necessário”, afirmou Scholz em um discurso no Parlamento.

“Este apoio tem uma importância existencial. Para a Ucrânia (…) mas também para nós, na Europa”, disse.

“Nenhum de nós quer imaginar quais consequências ainda mais graves existiriam se o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ganhasse esta guerra”, argumentou Scholz.

O chanceler discursou no Parlamento no momento em que o governo busca um acordo para aprovar o orçamento, depois que o Tribunal Constitucional decidiu que o primeiro plano apresentado pelo Executivo violou as normas.

“Sob nenhuma circunstância devemos cessar o nosso apoio à Ucrânia”, disse Scholz. “Não seria responsável e colocaria em risco o nosso futuro”.

