Chefe das IDF renuncia por culpa nos ataques do Hamas em 7/10

TEL AVIV, 21 JAN (ANSA) – O chefe das Forças de Defesa de Israel (IDF), general Herzi Halevi, renunciou ao cargo nesta terça-feira (21) ao alegar responsabilidade por “falhar na missão de proteger os cidadãos do país” em 7 de outubro de 2023, quando o Hamas atacou o país.

O anúncio foi feito por carta ao ministro da Defesa, Israel Katz, a quem Halevi informou que deixará o comando no próximo 6 de março “em reconhecimento a minha responsabilidade pelo fracasso das IDF em 7 de outubro e em um momento de resultados significativos e notáveis do exército durante a implementação do acordo pela libertação dos reféns”.

“A culpa por esta falha terrível irá me acompanhar pelo resto de minha vida”, escreveu o militar a Katz.

O ataque do grupo fundamentalista Hamas matou 1,2 mil pessoas em Israel e desencadeou a guerra que vitimou mais de 47 mil civis palestinos pelas forças israelenses. (ANSA).