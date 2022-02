Chefe da Red Bull pede que diretor de prova da Fórmula 1 tenha mais apoio em 2022

O diretor de prova da Fórmula 1, Michael Masi, terminou a temporada 2021 envolvido em grande polêmica. Isso porque suas decisões durante o GP de Abu Dabi, a última etapa do Mundial, nos Emirados Árabes Unidos, acabaram influenciando diretamente no triunfo do holandês Max Verstappen e gerando reclamações dos rivais Mercedes e Lewis Hamilton. As ações de Masi na parte final da corrida decisiva do campeonato agora estão sob investigação da Federação Internacional de Automobilismo (FIA, na sigla em francês), que tenta entender as atitudes, ao mesmo tempo que busca soluções para evitar polêmicas no futuro.

E uma dos caminhos para que o caso não se repita foi dado pela Red Bull, que disse esperar que o diretor de prova tenha mais apoio em 2022. Christian Horner, chefe da equipe austríaca, afirmou que espera que a entidade que rege o esporte tome providências para dar mais auxílio a quem estiver ocupando o cargo.

“O novo presidente colocou foco especial nisso, e acho que há o desejo de assegurar que o diretor de prova tenha mais ajuda”, afirmou o dirigente da Red Bull em entrevista ao canal de TV britânico Sky Sports.

Mohammed Ben Sulayem, novo mandatário da FIA, quer resolver logo a situação envolvendo o final da última temporada. O futuro de Masi ainda é incerto e podemos ter uma mudança na estrutura da direção de prova para a temporada 2022.

“As ferramentas que nós temos à nossa disposição são muito mais avançadas do que as de Michael e sua equipe. Acho que veremos esse cargo com mais suporte, o que esperamos que permita uma tomada de decisão mais fácil e ágil. Também acho que precisamos revisar o regulamento para simplificar algumas coisas”, completou o chefe da Red Bull.

A FIA segue investigando o ocorrido em Abu Dabi e as equipes devem se reunir na próxima semana para debater mudanças antes do Conselho Mundial do Esporte à Motor em março.

Saiba mais