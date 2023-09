Chefe da PF diz que imagem da corporação foi afetada; Torres pode ser expulso

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/09/2023 - 19:23 Compartilhe

O diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Passos Rodrigues, foi ouvido como testemunha no processo disciplinar que pode levar à expulsão do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, dos quadros da corporação.

O chefe da PF afirmou que ações e omissões de policiais federais têm afetado a imagem da instituição. Anderson Torres fez carreira como delegado federal e passou a ser investigado internamente na esteira dos atos golpistas do 8 de janeiro.

Quando os bolsonaristas radicais invadiram a Praça dos Três Poderes, Anderson Torres era secretário de Segurança do Distrito Federal, mas estava de férias nos Estados Unidos. Ele assumiu o cargo no Governo do DF após o fim do mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O ex-ministro teve a prisão decretada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na investigação sobre o papel de autoridades nos atos golpistas e passou quatro meses preso preventivamente. A PF agora está cobrando os salários pagos no período em que ele esteve no presídio. O valor chega a R$ 120 mil.

A Polícia Federal apreendeu na casa dele, durante as investigações, um rascunho de decreto para Bolsonaro intervir no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e anular o resultado da eleição. O documento apócrifo é uma das principais provas contra o ex-ministro.

Torres já prestou depoimento no inquérito. Ele foi ouvido por dez horas pela Polícia Federal e negou ter sido omisso ou conivente com os extremistas.

