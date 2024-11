Chefe da PF diz que eleição de Trump não influenciará investigações contra Jair Bolsonaro

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/11/2024 - 18:55 Para compartilhar:

Andrei Passos Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, garantiu que a eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos não terá nenhuma influência sobre as atuais investigações contra Jair Bolsonaro (PL).

Em declaração ao jornal “O Globo”, Andrei afirmou que o resultado da votação americana, divulgado nesta quarta-feira, 6, teria “influência zero” nas operações. “O Brasil é um país soberano. A Justiça brasileira é independente e a Polícia Federal trabalha com autonomia investigativa”, disse o diretor.

Apoiadores de Bolsonaro encaram a posse de Trump como uma ação crucial para a defesa do ex-presidente brasileiro. A expectativa era que existisse uma pressão sobre o governo Lula e o poder Judiciário, além da própria polícia federal.

Entre as intimidações esperadas pelos aliados de Bolsonaro, está o pedido para anular vistos de entrada nos EUA de autoridades da PF e do Supremo envolvidas nas investigações. Medidas parecidas já haviam sido promovidas por parlamentares do partido Republicano – legenda política de Trump – mas não foram preservadas pelo governo Biden.

A polícia federal está no processo de finalização das investigações contra Jair Bolsonaro, que, junto a militares e ex-integrantes de seu governo, é acusado de arquitetar uma tentativa de golpe de Estado. Além disso, o ex-presidente já foi indiciado pelo desvio de presentes destinados ao Estado brasileiro e pela falsificação de documentos de vacinação relativos à covid-19.