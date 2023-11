Chefe da ONU visitará Antártida para expor efeitos das mudanças climáticas

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/11/2023 - 16:04 Para compartilhar:

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e o presidente do Chile, Gabriel Boric, visitarão a Antártida, de onde buscarão “expor os efeitos do aquecimento global”, uma parte da “tempestade perfeita” que atinge o mundo, disse o chefe da ONU em Santiago.

Guterres e Boric chegarão à Base Aérea Antártica Presidente Frei na quinta-feira e retornarão no sábado à cidade de Punta Arenas (sul), porta de entrada no Chile para o continente gelado, informou a Presidência chinela.

Durante sua participação em uma cúpula virtual do G20, da sede em Santiago da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), Guterres afirmou: “Nosso mundo, particularmente os países desenvolvidos, enfrentam uma tempestade perfeita, com crescentes desigualdades, caos climático, conflitos e fome”.

Às vésperas da COP28, que será realizada de 30 de novembro a 12 de dezembro em Dubai, o chefe da ONU instou os líderes do G20 a alcançarem um resultado “ambicioso, plausível e justo” para manter o limite do aquecimento do planeta em 1,5 graus Celsius e proteger os mais vulneráveis.

Na Antártida, Guterres e Boric visitarão a geleira Collins, a ilha Kopaitic e a baía de Covadonga. Guterres quer “ver com seus próprios olhos o impacto mortal da crise climática”.

Também percorrerão três das dez bases que o Chile tem no continente e participarão do lançamento de um balão radiossonda de medição de variáveis meteorológicas.

Segundo a Presidência chilena, a visita busca “expor os efeitos do aquecimento global e fazer um chamado a unir esforços em nível mundial para mitigar os efeitos das mudanças climáticas”.

