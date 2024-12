Chefe da ONU ‘preocupado’ por ‘extensas violações’ da soberania síria e ataques israelenses

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/12/2024 - 18:32 Para compartilhar:

O secretário-geral da ONU, António Guterres, está “profundamente preocupado” com as importantes “violações” da soberania síria e com os ataques israelenses contra o país, disse seu porta-voz nesta quinta-feira (12).

Guterres “está profundamente preocupado com as recentes e extensas violações da soberania e integridade territorial da Síria. O secretário-geral está particularmente preocupado com as centenas de ataques aéreos israelenses em várias localidades da Síria”, declarou Stephane Dujarric em um comunicado.

Além disso, Guterres sublinhou a “urgente necessidade de uma desescalada em todos os fronts da Síria”.

Nos últimos dias, Israel anunciou centenas de ataques contra posições militares estratégicas na Síria, onde uma coalizão rebelde dominada pelo grupo islamista radical sunita Hayat Tahrir al Sham (HTS) depôs no domingo o governo de Bashar al Assad.

Após a queda do presidente Assad, o exército israelense também entrou na zona tampão das Colinas de Golã, ocupadas e anexadas por Israel, em uma “violação” ao acordo de retirada de 1974 entre sírios e isralenses, segundo a ONU.

Por meio de seu porta-voz, Guterres pediu a “todas as partes” que “coloque fim à presença não autorizada na zona de separação e se abstenham de qualquer ação que possa minar o cessar-fogo e a estabilidade das Colinas de Golã”.

