Chefe da ONU invoca artigo raramente usado para pedir um cessar-fogo urgente

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 07/12/2023 - 5:15 Para compartilhar:

O Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, invocou um artigo raramente utilizado da ONU para apelar a um cessar-fogo permanente na guerra Israel-Gaza, num momento em que o território palestiniano enfrenta “um grave risco de colapso do sistema humanitário”.

Guterres alertou que “nenhum lugar é seguro em Gaza” numa carta ao presidente do Conselho de Segurança da ONU, enquanto o exército israelense continua a atacar o enclave palestino com ataques aéreos.

Ele redigiu a nota urgente, utilizando o Artigo 99 do Capítulo XV da Carta das Nações Unidas, que afirma que a ONU “pode chamar a atenção do Conselho de Segurança para qualquer assunto que, na sua opinião, possa ameaçar a manutenção da paz e segurança internacionais”.

Guterres alertou que a batalha em curso já matou 16.200 pessoas – incluindo 15.000 em Gaza, sendo 40% delas crianças – e deslocou à força 80% dos 2,2 milhões de habitantes de Gaza.

Não há mais onde se esconder, com os hospitais a transformarem-se em campos de batalha e as instalações da ONU sofrendo com “condições sobrelotadas, indignas e anti-higiênicas”, segundo o secretário-geral.

“Em meio aos constantes bombardeios das Forças de Defesa de Israel, e sem abrigo ou o essencial para sobreviver, espero que a ordem pública seja completamente destruída em breve devido às condições desesperadoras, tornando impossível até mesmo a assistência humanitária limitada”, escreveu Guterres.

Ele enfatizou a urgência desesperada da situação com muito mais vidas e a paz internacional em risco.

“A situação está se deteriorando rapidamente para uma catástrofe com implicações potencialmente irreversíveis para os palestinianos como um todo e para a paz e segurança na região”, disse ele na carta. “Tal resultado deve ser evitado a todo custo.”

Guterres também reconheceu as atrocidades do ataque do Hamas em 7 de Outubro, bem como os relatos “terríveis” de violência sexual e a necessidade imediata de libertar os restantes 130 reféns detidos pelo grupo terrorista.

Ele observou que o bombardeamento implacável de Gaza, no entanto, tornou impossível a realização de operações humanitárias “significativas” no território.

“A comunidade internacional tem a responsabilidade de usar toda a sua influência para evitar uma nova escalada e acabar com esta crise”, escreveu Guterres. “Exorto os membros do Conselho de Segurança a pressionarem para evitar uma catástrofe humanitária. Reitero o meu apelo para que seja declarado um cessar-fogo humanitário. Isto é urgente. A população civil deve ser poupada de danos maiores.”

Ele disse que um cessar-fogo permitiria que a assistência humanitária pudesse ser restaurada em toda a Faixa de Gaza.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias