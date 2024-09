Chefe da ONU fala com Maduro e manifesta sua “preocupação” com situação na Venezuela (ONU)

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/09/2024 - 14:31 Para compartilhar:

O secretário-geral da ONU, António Guterres, conversou nesta sexta-feira (20) com o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e manifestou a sua “preocupação” com a situação na Venezuela, anunciou o seu gabinete.

Guterres “expressou preocupação com as denúncias de violência pós-eleitoral e violações dos direitos humanos (e) enfatizou a necessidade de resolver qualquer disputa política de forma pacífica, por meio de um diálogo genuíno e inclusivo”, disse um comunicado do gabinete do porta-voz.

