Chefe da ONU está ‘seriamente preocupado’ com ataques dos EUA no Iêmen

O secretário-geral da ONU, António Guterres, está “seriamente preocupado” com os bombardeios dos Estados Unidos em um porto petroleiro no Iêmen, informou um porta-voz neste sábado (19), depois que os rebeldes huthis reportaram pelo menos 80 mortos nos ataques.

“O secretário-geral está seriamente preocupado com os bombardeios realizados pelos Estados Unidos durante 17 e 18 de abril em e ao redor do porto de Ras Isa que, segundo informes, deixou dezenas de vítimas civis, entre elas cinco trabalhadores feridos”, disse, em um comunicado, o porta-voz Stéphane Dujarric.

Os comandos militares americanos afirmaram que o alvo de seus ataques contra as instalações do porto estratégico no Iêmen foi “enfraquecer a fonte do poder econômico dos huthis”, que controlam grandes extensões do empobrecido país da península arábica.

Este foi o ataque mais mortal dos Estados Unidos contra os rebeldes huthis, apoiados pelo Irã.

Guterres expressou temores pelos danos que o porto teria sofrido e um “possível vazamento de petróleo no mar Vermelho”, acrescentou Dujarric na nota.

O chefe da ONU também fez um apelo aos huthis para suspenderem “imediatamente” sua ofensiva atual com mísseis e drones contra Israel e embarcações comerciais que navegam pela região.

Os Estados Unidos lançam bombardeios quase diários desde 15 de março para tentar acabar com a ofensiva que os huthis realizam contra navios mercantes e militares nestas águas, estratégicas para o comércio mundial.

Os rebeldes iniciaram seus ataques no fim de 2023, em apoio aos palestinos da Faixa de Gaza, cenário de uma guerra entre o movimento islamista Hamas e Israel.

Às vezes, eles também tentam atacar diretamente o território de Israel, cujo exército anunciou, na sexta-feira, ter interceptado um míssil procedente do Iêmen.

Segundo o porta-voz, Guterres está “profundamente preocupado” com a ameaça de uma escalada na região, e voltou a reiterar seu pedido para que as partes exerçam “a máxima moderação”.

