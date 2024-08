Chefe da ONU emite ‘SOS mundial’ pela rápida elevação do Oceano Pacífico

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/08/2024 - 20:12 Para compartilhar:

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, lançou, nesta terça-feira (noite de segunda, 26, em Brasília), um “SOS mundial” em uma cúpula de ilhas do Pacífico, onde apresentou um relatório que revela uma elevação acelerada do nível do mar na região.

“Estou em Tonga para emitir um SOS mundial – Salvem Nossos Mares – sobre a rápida elevação dos níveis do mar. Uma catástrofe em escala mundial está colocando em risco este paraíso do Pacífico”, declarou.

