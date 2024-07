Chefe da McLaren se diz satisfeito com pilotos: ‘Temos que relembrar nossos princípios’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/07/2024 - 13:13 Para compartilhar:

Andrea Stella, chefe da McLaren, disse estar “extremamente satisfeito” com seus pilotos, Oscar Piastri e Lando Norris, após a dobradinha da equipe no GP da Hungria de Fórmula 1 neste domingo. Piastri conseguiu sua primeira vitória na carreira após Norris atender uma ordem da McLaren e deixar o companheiro de equipe ultrapassá-lo no final da corrida.

“Estamos extremamente satisfeitos com a forma como nossos pilotos apoiam a McLaren”, afirmou Stella. “Esta é a mensagem de hoje. Primeiro e segundo no treino de classificação e primeiro e segundo na corrida. Quero agradecer aos homens e mulheres da McLaren por tornarem isso possível.”

O dirigente afirmou que existe uma programação de corrida combinada com toda a equipe, incluindo os pilotos. “Estamos nisso juntos e nenhum de nós pode fazer isso sozinho. É o que discutimos nas manhãs de domingo.”

Antes da segunda rodada de pit stops do GP da Hungria, Piastri liderava a corrida com Norris em segundo. A McLaren, porém, deu preferência a Norris parar primeiro para protegê-lo de Lewis Hamilton, da Mercedes, que estava em terceiro lugar. Após as paradas nos boxes, Piastri voltou atrás de Norris. A McLaren avisou que as posições originais seriam restauradas.

McLaren e Norris trocaram várias mensagens pelo rádio antes de o piloto finalmente, na 68ª das 70 voltas da prova, permitir a aproximação e a ultrapassagem de Piastri.

“Não conheço nenhum piloto que, ao liderar a corrida, fique feliz em trocar posição. Essa não é a natureza dos pilotos”, afirmou Stella. “É por isso que temos que relembrar nossos princípios, nossos princípios da manhã de domingo.”

Piastri, que já havia vencido uma corrida sprint, mas nunca um GP da Fórmula 1, disse que “confiava muito” no companheiro de equipe. “Acho que foi uma decisão justa a troca no final. Estávamos livres para competir entre nós e ambos tentamos vencer”, afirmou Piastri. “Temos muita confiança e respeito um pelo outro.”

O piloto explicou que fez a primeira metade da corrida de maneira perfeita, quando assumiu a liderança na largada após sair ao lado de Norris, que foi o pole position. “A única razão pela qual colocamos os carros nos boxes da maneira que fizemos foi para proteger outra pessoa.”

Questionado logo após a prova se pensou em não abrir mão da vitória, Norris foi sucinto. “A equipe me falou para fazer isso e eu fiz. É isso.”