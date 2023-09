Chefe da máfia siciliana Messina Denaro entra ’em coma’

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/09/2023 - 11:46 Compartilhe

O conhecido chefe da máfia siciliana Matteo Messina Denaro, de 61 anos, capturado em janeiro após passar três décadas foragido, está em coma no hospital e não recebe mais alimentação, conforme informação divulgada neste sábado (23).

Messina Denaro sofre de câncer do cólon há vários anos. Foi sua decisão de se submeter a tratamento que o levou à detenção, após visita a uma clínica em Palermo, capital da Sicília.

Enfrentando inúmeras penas de prisão perpétua, ele foi levado para um presídio de segurança máxima de L’Aquila, onde teria continuado o tratamento em sua cela.

No início de agosto, Messina Denaro foi transferido para a ala de reclusos do hospital local, onde seu estado piorou nos últimos dias.

Agora, encontra-se em “coma irreversível”, segundo a imprensa local, que afirma que os médicos pararam de alimentá-lo e que ele pediu para não ser reanimado, em caso de morte.

Messina Denaro foi, durante muitos anos, uma figura de destaque da Cosa Nostra, o sindicato do crime siciliano da vida real retratado nos filmes “O Poderoso Chefão”. Foi um dos mais cruéis, condenado seis vezes à prisão perpétua, entre elas, por participação no assassinato do juiz antimáfia Giovanni Falcone, em 1992.

Também foi condenado por participar de uma série de atentados letais em Roma, Florença e Milão, em 1993, e pelo sequestro e posterior assassinato do filho de 12 anos de uma testemunha no caso Falcone.

Desapareceu no verão de 1993 e passou a liderar a lista das pessoas mais procuradas da Itália.

Nos anos seguintes, houve muita especulação sobre seu paradeiro. Por fim, descobriu-se que ele estivera perto de sua cidade natal, Castelvetrano, no oeste da Sicília.

Embora sua prisão tenha trazido certo alívio às suas vítimas, o chefe da máfia sempre manteve seu silêncio. Em entrevistas sob custódia desde que foi preso, Messina Denaro chegou a negar ter sido membro da Cosa Nostra.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias