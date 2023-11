Chefe da diplomacia dos EUA pede ‘pausas’ humanitárias em Gaza

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/11/2023 - 19:40 Para compartilhar:

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, deixou Tel Aviv praticamente de mãos vazias nesta sexta-feira (3), após defender a proteção dos civis palestinos na Faixa de Gaza, sitiada e bombardeada por Israel em sua guerra contra o movimento islamista Hamas.

Blinken se encontrará no sábado em Amã com os ministros das Relações Exteriores de cinco países árabes, preocupados com o saldo de mortos na Faixa de Gaza e com as repercussões do conflito, que entra na sua quinta semana sem sinais de término.

A guerra começou quando comandos do Hamas penetraram em Israel e mataram mais de 1.400 pessoas e capturaram cerca de 240 como reféns, de acordo com o balanço israelense.

Segundo o Hamas, que governa Gaza desde 2007, os bombardeios israelenses lançados desde então deixaram mais de 9.200 mortos, incluindo mais de 3.800 crianças, no território palestino, que tem 362 km² e cerca de 2,4 milhões de habitantes.

Em sua reunião com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, Blinken defendeu o estabelecimento de “pausas humanitárias” para proteger os civis palestinos.

No entanto, Netanyahu rejeitou qualquer “trégua temporária sem a libertação dos reféns” capturados pelo Hamas.

Os Estados Unidos revelaram que usam drones desarmados para ajudar em possíveis missões de resgate dos reféns. Blinken também reafirmou a posição de seu governo, favorável à criação de um Estado palestino como o “único meio de garantir” a segurança de Israel.

Durante sua visita, o Hamas denunciou que 14 palestinos que fugiam da cidade de Gaza em direção ao sul do território morreram em um bombardeio israelense.

Testemunhas afirmaram que o ataque atingiu a estrada costeira de Gaza. O Exército israelense havia instruído os civis a usarem essa rota para viajar para o sul.

– “Totalmente chocado” –

O diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou na rede social X (anteriormente Twitter) estar “totalmente chocado com os relatos de ataques a ambulâncias que evacuavam pacientes perto do hospital Al-Shifa de Gaza”.

Um repórter da AFP viu muitos corpos e várias pessoas feridas ao lado de uma ambulância atingida pelo ataque. O Ministério da Saúde do Hamas afirma que 13 pessoas morreram no bombardeio.

O grupo islamista denunciou que Israel bombardeou um comboio de ambulâncias que saía do hospital, o maior da Faixa de Gaza, em direção ao posto de Rafah, para transferir feridos para o Egito.

O Exército israelense, que confirmou o bombardeio, citou uma ambulância que estaria “sendo usada por uma célula terrorista do Hamas, próxima às suas posições na zona de combate”.

O Ministério da Saúde do Egito informou que apenas 17 palestinos feridos foram evacuados para receber tratamento em hospitais egípcios, em vez dos 28 inicialmente previstos, devido aos “acontecimentos” em Al-Shifa.

Israel, que prometeu “aniquilar” o Hamas, informou na quinta-feira que cercou completamente a cidade de Gaza.

“Gaza será uma maldição na história de Israel” e muitos de seus soldados “voltarão em sacos pretos”, retrucou um porta-voz das Brigadas Ezzedin al-Qassam, braço armado do Hamas.





Os temores de uma escalada regional aumentaram com a intensificação dos duelos de artilharia entre Israel e o Hezbollah no sul do Líbano.

O líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, afirmou em seu primeiro discurso desde o início da guerra que a possibilidade de “uma escalada adicional ou uma guerra total” era “realista” e poderia “ocorrer”.

“Quem quiser evitar uma guerra regional deve parar imediatamente a agressão em Gaza”, afirmou Nasrallah, que responsabilizou os Estados Unidos pelo conflito.

A guerra também piorou a situação na Cisjordânia, ocupada por Israel desde 1967, onde oito palestinos morreram nesta sexta-feira em uma série de incursões do Exército israelense.

– Milhares de palestinos enviados para Gaza –

Israel começou a enviar de volta para Gaza trabalhadores palestinos que estavam em seu território com licenças temporárias no momento do ataque do Hamas.

“Estamos presos há 25 dias e hoje nos trouxeram para cá. Não sabemos nada do que está acontecendo em Gaza, não temos nem ideia da situação”, disse Nidal Abed à AFP.

Cerca de 18.500 habitantes de Gaza tinham permissão de trabalho quando a guerra eclodiu, segundo as autoridades israelenses.

Na Cidade de Gaza, algumas pessoas buscaram abrigo perto do hospital Al-Quds.

“Precisamos de um lugar seguro para nossos filhos”, afirmou Hiyam Shamlaj, de 50 anos, à AFP.

Além dos bombardeios, Israel impôs um cerco total à Gaza, cortando o acesso à água, à eletricidade, a combustível e a alimentos, à exceção da ajuda humanitária enviada em caminhões do Egito, considerada insuficiente pela ONU.

Desde quarta-feira, feridos e pessoas com passaporte estrangeiro puderam deixar o território pela passagem fronteiriça de Rafah com o Egito, único acesso a Gaza não controlado por Israel. A ONU disse que cerca de 60 feridos e em torno de 400 estrangeiros partiram na quinta-feira, um número similar ao do dia anterior.





