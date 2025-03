Chefe da COP30 critica negacionismo e alerta para ‘catástrofe’

(ANSA) – BRASÍLIA, 10 MAR – O presidente da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), embaixador André Corrêa do Lago, criticou o “negacionismo” climático e alertou para o risco de uma “catástrofe” em uma carta aberta divulgada nesta segunda-feira (10).

“Ao aceitar a realidade e combater a catástrofe, o cinismo e o negacionismo, a COP30 deve ser o momento da esperança e das possibilidades por meio da ação, jamais da paralisia e da fragmentação”, afirma o texto assinado pelo diplomata, que também é secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores.

A declaração pode ser interpretada como uma crítica indireta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que anunciou a saída do país do Acordo de Paris e nega as ameaças do aquecimento global.

Designado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para comandar a COP30, que ocorrerá entre 10 e 21 de novembro, em Belém (PA), Corrêa do Lago reforçou a necessidade de urgência na ação coletiva dos países e da população mundial.

“A mudança é inevitável – seja por escolha ou por catástrofe. Se o aquecimento global não for controlado, a mudança nos será imposta, desestruturando nossas sociedades, economias e famílias”, alertou.

O texto também destaca a importância de avanços concretos nas negociações climáticas, que há mais de três décadas enfrentam impasses, e classifica a COP30 como um “momento da virada” para a agenda global do clima. (ANSA).