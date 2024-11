Chefe da Câmara da Itália participa de reuniões em ‘P20’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/11/2024 - 18:01 Para compartilhar:

ROMA, 7 NOV (ANSA) – Em seu primeiro dia em Brasília, onde participa da reunião de chefes dos parlamentos dos países do G20 (P20), o presidente da Câmara dos Deputados da Itália, Lorenzo Fontana, se reuniu com as comitivas de Arábia Saudita, Turquia e Coreia do Sul.

Nas reuniões bilaterais, o político italiano sublinhou a importância de reforçar o diálogo entre as nações para todos estarem unidos e envolvidos no compromisso de promover a paz e a estabilidade.

Fontana voltará a participar do evento amanhã (8), quando falará sobre o tema “Os parlamentos na construção de uma governança global adequada aos desafios do século 21”.

A reunião, que terminará na próxima sexta-feira, tem como tema central a luta “por um mundo justo e um planeta sustentável”. (ANSA).