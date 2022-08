Chef youtuber Bruno Salomão elimina 45 kg em sete meses: ‘Determinado’

Paty Moraes Nobre 04/08/2022 - 8:16 Compartilhe

O chef Bruno Salomão, de 32 anos, que ficou famoso após estrear o canal “Cansei de Ser Chef” no YouTube, adotou um novo estilo de vida e conseguiu emagrecer 45 kg de maneira saudável e sem cirurgia em um período de sete meses.

“Fiquei incomodado com a forma como estava levando a vida. Havia muito estresse, excesso de álcool e alimentação errada. Decidi mudar e estou determinado a chegar mais longe”, disse o profissional, que trabalha com marcas internacionais, como Jack Daniel’s e Heinz.

Capitão da seleção brasileira de churrasco (estilo americano BBQ), Bruno decidiu procurar ajudar especializada, e inicou um tratamento com reposição hormonal sob medida para ele. “O desequilíbrio do corpo afeta a vida como um todo. Agora, me sinto motivado, acordo cedo, malho e me alimento nas horas certas. Além disso, cortei o álcool temporariamente e boa parte dos carboidratos”, orgulha-se ele, que passou a mostrar sua nova rotina no perfil próprio de Instagram que leva seu nome e sobrenome. “No perfil do canal, apenas receitas. E elas não são fit, não”, diverte-se.

O ano de 2022 ainda promete mais transformações para Bruno que vão além do visual. “Até o final do ano, terei novidades na carreira que vão surpreender muita gente”, finaliza.

https://www.instagram.com/p/Cgwn87vO8qk/

Veja também