Chef que casou com decorador após ‘troca de noivos’ some e marido aciona a polícia

O decorador Eder Meneghine registrou na noite da segunda (11) o desaparecimento do marido, o chef de cozinha Hugo Barbosa de Oliveira. De acordo com ele, o companheiro saiu de casa no último dia 5 e não retornou. Os dois viviam em casas diferentes.

De acordo com relato dos vizinhos, Hugo teria deixado o imóvel com uma mala grande falando que viajaria para Londres para passar 45 dias em uma especialização com o chef Jamie Oliver. As despesas seriam pagas por um amigo.

Em depoimento ao UOL, o esposo afirmou que não acredita que essa viagem tenha existido. “Eu acredito em algum golpe de redes sociais. Ele saiu com uma mala preta, foi ao salão, cortou o cabelo e lá disse que viajaria para Londres para passar 45 dias e que um amigo pagaria tudo. Que pessoa tem essa benevolência de arcar com 45 dias em Londres? Eu tô chocado. Todos os gastos dele são cobertos por mim”, lamenta.

Eder afirmou que o último contato com Hugo foi na semana passada e que não conseguiu mais localizá-lo.

O casal ficou conhecido publicamente quando Eder terminou com o noivo menos de 24h antes da cerimônia e pediu o ex-namorado Hugo em casamento. Eles estão casados há 7 meses.

Com informações do UOL

