Chef italiano teve de pagar resgate para ser solto no Equador

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/06/2023 - 15:01 Compartilhe

GUAYAQUIL, 29 JUN (ANSA) – O chef italiano Panfilo Colonico, que havia sido sequestrado no Equador na semana passada, revelou que teve de pagar resgate para ser libertado.

“Desde a noite de sexta-feira, dia em que me sequestraram, mudaram de lugar três vezes para me manter trancado. Tive que pagar para evitar que me machucassem”, contou o cozinheiro de 49 anos à ANSA.

Colonico revelou todos os detalhes do sequestro, perpetrado por um grupo de homens armados enquanto estava em seu restaurante em Guayaquil, após ter sido libertado na noite da última quarta-feira (28).

“Graças a Deus sempre me passaram comida. Conversei muito com os assaltantes. Queriam cortar meu dedo e minha orelha. Para isso tive que pagar dinheiro”, acrescentou ele, lembrando que ontem “se fartaram e me deixaram livre quase perto do restaurante”.

Segundo o chef italiano, “o mais importante é que todos os seus trabalhadores o esperavam, como uma grande família”.

Na entrevista, Colonico mandou um abraço para a Itália e para sua cidade natal, Sulmona, na região italiana de Abruzzo, na qual disse que voltará “em breve para comer um prato de carbonara”.

Por fim, o cozinheiro agradeceu a todas as pessoas que acreditaram nele e criticou quem suspeitou do sequestro.

“Disseram bobagens sobre o fato de eu dever dinheiro. Não. O Equador está em uma situação econômica ruim. Quem não sabe é melhor não falar porque não é correto. Graças a Deus estou bem.

Agradeço a polícia do Equador. Vou continuar meu projeto com sacrifício”, concluiu ele. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias