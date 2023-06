Chef italiano sequestrado no Equador é libertado

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/06/2023 - 8:01 Compartilhe

SULMONA, 29 JUN (ANSA) – O chef italiano Panfilo Colonico, que havia sido sequestrado no Equador no último sábado (24), foi libertado.

“Estou bem, e a polícia está me ouvindo. Não foi um filme”, disse o cozinheiro de 49 anos ao entrar em contato com amigos de sua cidade natal, Sulmona, na região italiana de Abruzzo.

Com barba longa e sorridente, o chef apareceu em boas condições, ainda que visivelmente atordoado.

Segundo as primeiras informações, os sequestradores teriam deixado Colonico em um pedágio, e ele teria chegado em seu restaurante a bordo de um táxi.

A polícia italiana tenta reconstruir todos os detalhes do sequestro, e ainda não está claro se houve pagamento de resgate.

Na última quarta (28), dois dos cinco supostos autores do rapto haviam sido presos no Equador.

“Ficamos muito satisfeitos com a notícia da libertação do chef Panfilo Colonico. Mantive contato contínuo com a Farnesina [Ministério das Relações Exteriores], a quem agradeço pela atenção manifestada”, disse o governador de Abruzzo, Marco Marsilio.

O chef havia sido sequestrado por homens armados em seu próprio restaurante, que fica em Guayaquil. (ANSA).

