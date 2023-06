Chef italiano é sequestrado no Equador

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 25/06/2023 - 11:01 Compartilhe

ROMA, 25 JUN (ANSA) – Um cidadão italiano foi sequestrado na noite do último sábado (24) no Equador, informou o governo da Itália neste domingo (25).

Em nota, a Farnesina disse que a Embaixada da Itália em Quito, em contato com o Ministério das Relações Exteriores, está acompanhando a situação.

Segundo informações preliminares, o italiano foi identificado como Panfilo Colonico, chef de cozinha originário de Sulmona, na província de L’Aquila, que se mudou para o exterior há pouco mais de dois anos. A irmã e ex-esposa dele ainda moram em sua cidade natal.

Antes do Equador, Colonico esteve no Canadá, onde abriu uma empresa de construção. No entanto, em pleno período de confinamento por causa da pandemia de Covid, quando o mundo inteiro estava bloqueado e não era permitido deslocar-se de um país para outro, ele decidiu abrir um restaurante italiano – “Il sabore mio” – no bairro de Garzota, em Guayaquil, considerada “capital comercial” do Equador, em 2020.

De acordo com o jornal “El Universo”, “a polícia iniciou a busca depois que um vídeo divulgado via Twitter pela jornalista Alina Manrique Cedeño se tornou viral”.

Nas imagens, gravadas pelas câmeras de segurança do restaurante do chef, é possível duas pessoas com o rosto descoberto, com metralhadoras na mão, entrando no local com uniformes da polícia.

Enquanto isso, um terceiro homem, também armado, permanece do lado de fora usando capacete. Logo depois, o chef, sem oferecer resistência, é escoltado para fora do restaurante por um dos sequestradores. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias