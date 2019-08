Chef italiano de famoso restaurante em NY está desaparecido

ROMA, 22 AGO (ANSA) – O chef italiano Andrea Zamperoni, do restaurante Cipriani Dolci, em Nova York, está desaparecido desde o último fim de semana. Zamperoni, de 33 anos, vive na rua 74, no Queens. Ele foi visto saindo do restaurante em que trabalha por volta das 22h30 de sábado (17), de acordo com o gerente Fernando Dallorso, citado pelo jornal “New York Post”. Vizinhos também disseram que o chef teria saído de casa no domingo, por volta das 2h30 locais, e entrado em um carro. Como o italiano não apareceu para trabalhar na segunda-feira (19), nem entrou em contato até agora, a polícia foi acionada. Sua mãe, que vive na Itália, costumava conversar por telefone com Zamperoni todos os dias e também não conseguiu fazer contato com o filho nesta semana.

“Seu desaparecimento é muito estranho. Andrea é incrivelmente profissional. É o tipo que viria trabalhar mesmo sem uma perna”, contou à rede “NBC” seu assistente Ignacio Albo. “Suas redes sociais não foram mexidas. Seu telefone está desligado há quatro dias. Os cartões de crédito não foram usados”, destacou Dallorso.

O chef italiano assumiu o Cipriani Dolci, que fica dentro do Grand Central Terminal, há pouco mais de um ano, mas fazia parte do grupo Cipriani há uma década. (ANSA)