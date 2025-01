Chef italiano abre restaurante na National Gallery de Londres

LONDRES, 10 JAN (ANSA) – O chef italiano Giorgio Locatelli anunciou a abertura de um novo restaurante em um dos principais centros de arte britânica e internacional, em Londres: a National Gallery, na Trafalgar Square.

“É um grande projeto que vai começar em maio”, declarou o famoso “juiz” do Masterchef Italia em uma entrevista ao podcast “Foodminds”.

A divulgação é feita uma semana depois do chef ter anunciado, “com o coração pesado”, o fechamento do seu restaurante “Locanda Locatelli”, na capital do Reino Unido, depois de mais de 20 anos e de ganhar uma estrela Michelin.

“É a primeira vez que a National Gallery decide ter um restaurante italiano e nos escolheu após um concurso público que ganhamos há algumas semanas”, declarou o chef italiano, com grande satisfação.

Segundo Locatelli, o estabelecimento será nos moldes do Locanda, com os mesmos ingredientes, para ser uma “grande propaganda do ‘Made in Italy’ naquela instituição”, cuja direção é de responsabilidade do italiano Gabriele Finaldi.

Ao anunciar o fechamento do Locanda Locatelli, o chef italiano já havia dito que estava trabalhando em um novo projeto, afirmando que “quando uma porta se fecha, outra se abre”.

Com 61 anos, Locatelli é natural da província de Varese e mudou-se há algum tempo para o Reino Unido, onde vive com a esposa britânica Plaxy Exton. Ao longo da sua carreira, tem alternado a cozinha estrelada com alguns trabalhos em documentários da BBC, além da publicação de diversos livros.

