Chef Henrique Fogaça compartilha fake news no Instagram, é detonado e apaga postagem

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/05/2024 - 14:50 Para compartilhar:

Em meio ao drama das vítimas das tragédias no Rio Grande do Sul, grupos vêm disseminando informações falsas sobre a ajuda do poder público e pessoas da sociedade civil, com destaque à burocracia e impedimento de acesso aos donativos enviados à região.

O chef de cozinha Henrique Fogaça foi mais um famoso a se revoltar com fatos que, na verdade, não aconteceram e reclamar da falta de ajuda à população necessitada.

Nesta sexta-feira, 10, ele publicou um vídeo em seu perfil no Instagram revoltado com as notícias que recebeu, mas acabou detonado por internautas e apagou a publicação.

“Eu vejo pessoas do terceiro setor enviando caminhões com comida, com água, com colchão, com roupa, com remédio… E agora eu vendo, né, que a ordem do alto escalão, que não tem empatia, não tem humanidade, que realmente é uma escória na sociedade, que governa o sistema, né, que controla as pessoas… não estão deixando entrar os caminhões para deixar ajudar o estado do Rio Grande do Sul”, disse ele no vídeo, reproduzindo informações falsas.

“‘Ah, pq não tem nota fiscal, não tem isso, não tem aquilo’. Meu, é um absurdo. Eu vejo como está se degradando o respeito, a empatia como próximo, com a humanidade. Falta de Deus no coração, tá ligado?”, declarou ele na publicação.

O chef acabou gerando polêmica na web e removendo a postagem, que já havia sido reproduzida e compartilhada em perfis de combate à fake news.

Na última quinta-feira, 9, a cantora Jojo Todynho também publicou um vídeo na mesma plataforma em que usa tom de revolta para questionar a ausência do poder público em socorro das vítimas da tragédia, sem saber que, dias antes, as autoridades já estavam promovendo ações no estado.

“Se você se informasse direito não estaria gravando essa desinformação absurda!”, disse um seguidor da funkeira. “Ajudou demais o RS divulgando fake news”, criticou outro internauta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BFC Notícias – Transformação Social ⚠️ (@brasilfedecovid)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BFC Notícias – Transformação Social ⚠️ (@brasilfedecovid)