Chef Felipe Bronze sofre assalto no Rio, reage e é agredido

O apresentador e chef Felipe Bronze usou seu perfil no Instagram para relatar um assalto ocorrido na sexta-feira, 10, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Nos stories, com a gola da camisa visivelmente suja de sangue, ele afirmou ter reagido à uma abordagem e foi agredido com socos e coronhadas na cabeça. “Pessoal, estou bem. Fui assaltado há pouco. Portanto, qualquer contato em meu nome desconsiderem, por favor”, escreveu ele.

Na sequência, falou um pouco mais sobre o ocorrido: “Bom, pessoal, acho que já viram aí nas minhas redes, eu sofri um assalto hoje. Roubaram o meu carro, me deram umas coronhadas na cabeça. Eu reagi muito mal. Foi meio que uma emboscada. Um bateu no meu meu retrovisor. Eu só abri a porta rapidamente para ajudar a ajustar o o retrovisor de volta. Aí eu fui rendido e no susto eu reagi tentando desarmar o cara”.

“Apontei a arma para ele com a própria força dele. Reflexo de defesa pessoal. Aí veio o outro cara, que estava armado também, e colocou a arma na minha barriga, me deu um soco na cabeça, me deram umas coronhadas, sangrei um pouquinho. Mas foi só o susto. Reagi muito mal. Apontaram a arma para mim. Foi o maior susto da minha vida. Não façam isso. Uma burrice imensa”, completou o chef.

Felipe Bronze relatou que havia pegado os avós no Grajaú, também na Zona Norte do Rio, e estava a caminho de uma consulta da avó com um neurocirurgião. “A consulta dela foi boa. Depois fui para a delegacia. Me trataram muito bem na 20ª DP. Parabéns pelo time de vocês. Depois vim aqui no Copa Star para encontrar minha avó. Aí vim aqui na emergência. Não precisou dar ponto, só sangrou bastante mesmo porque é uma região bem vascularizada. Saiu o resultado da tomografia: está tudo em cima, tudo beleza. Fica o susto”.

Bronze também compartilhou fotos do carro levado pelos assaltantes, e pediu para que se alguém localizar entrar em contato com a polícia. Por fim, fez apenas um breve desabafo: “Se cuidem porque o Rio de Janeiro é lindo, mas tá f***”.

Felipe Bronze é um dos chefs mais conhecidos do Brasil e tem duas estrelas Michelin, também atua como apresentador de programas de TV com temática de gastronomia. Além disso é faixa preta de jiu-jítsu e, recentemente, anunciou ter retornado aos treinos.