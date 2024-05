Chef Felipe Bronze sofre assalto à mão armada no Rio de Janeiro: ‘Reagi muito mal’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/05/2024 - 10:51 Para compartilhar:

O chef de cozinha e apresentador Felipe Bronze foi vítima de um assalto à mão armada na última sexta-feira, 12, no bairro de Vila Isabel, no Rio de Janeiro. O carro dele foi levado pelos criminosos, mas encontrado menos de 24 horas por policiais.

No Instagram, Bronze contou que reagiu ao crime e acabou sendo ferido, mas que está bem e em segurança. “Roubaram meu carro, me deram umas coronhadas na cabeça. Eu reagi muito mal. Foi uma emboscada, um bateu no meu retrovisor. Eu só abri a porta rapidamente e fui rendido. No susto, reagi tentando desarmar o cara”, contou.

O chef disse que levou um soco na cabeça e que chegou a ter a arma apontada para si. “Foi o maior susto que levei na minha vida. Não façam isso”, alertou. Ele explicou que estava indo buscar a avó para levá-la ao médico.

O caso foi registrado na 20ªDP do Rio. Depois, Bronze também passou no hospital: “Não precisou dar ponto, só sangrou bastante mesmo. Saiu o resultado da tomografia. Está tudo beleza, fica só o susto”.

No dia seguinte, o chef contou que o carro foi encontrado pelos policiais próximo ao Complexo da Maré. O veículo foi submetido à perícia. Um vídeo de agradecimento feito por ele foi publicado pelo perfil oficial da Polícia Militar do Rio de Janeiro.

Já na noite deste sábado, 11, ele gravou um vídeo agradecendo o carinho do público. “O importante é que estou bem. Obrigado pela rede inacreditável de carinho e de apoio que estou recebendo por rede social, dos meus amigos que têm meu telefone e estão mandando inúmeras mensagens”, disse.