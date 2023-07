Chef Erick Jacquin diz que não escova os dentes e não toma banho: ‘Não gosto’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/07/2023 - 13:07 Compartilhe

Ao participar do podcast ‘Flow’, o chef Erick Jacquin chocou o público ao revelar falta de higiene. Na atração, ele disse que não escova os dentes e não toma banho.

“Eu não tomo banho e eu não escovo o dente. Não escovo o dente nunca. Não gosto. Eu não ‘fede’ na boca. Meus dentes são bonitos e inteiros. Um pouquinho marrom porque faz tempo que não faço limpeza”, contou o Masterchef.

No bate-papo, Jacquin ainda se revoltou e citou o seu restaurante Président: “O cara vai pagar 500 pau pra comer no Président. Se depois de um minuto ele vai no banheiro escovar o dente, o cara é um idiota! Porque ele tem que pegar o sabor, tudo o que ficou ali, as bactérias. Pelo preço, tem que ficar com tudo na boca!”.

