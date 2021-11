Chef de cozinha morre após ser agredido em briga por celular no DF

O chef de cozinha Ricardo Menezes Silva, de 40 anos, morreu após ter sido agredido em uma briga na Feira do Guará, no Distrito Federal, no sábado (6). As informações são do g1.

De acordo com testemunhas, o chef bebia em um bar com Bruno Sales de Melo e Silva, de 30 anos, quando os dois começaram a discutir. Em seguida, eles foram até o estacionamento, onde trocaram socos e chutes.

+ Benja é filmado pelo Premiere na torcida do Corinthians ao lado de ator e ex-CQC e ESPN

+ Affair de Marília Mendonça se despede da cantora: ‘Dor imensa e inexplicável’

+ A Fazenda: MC Gui suspeita que Rico tenha roubado seu leite condensado

Segundo a Polícia Civil, a briga teria acontecido por conta de um celular. O próprio suspeito percebeu a gravidade das agressões e tentou reanimar a vítima. Os bombeiros também tentaram socorrer Ricardo por cerca de 40 minutos, mas ele acabou não resistindo a uma parada cardiorrespiratória.

Bruno Sales foi preso em flagrante e autuado por homicídio qualificado, por motivo fútil. Ele disse ter agido em legítima defesa.

Saiba mais