Chef da família Obama morre afogado nos Estados Unidos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 25/07/2023 - 10:01 Compartilhe

WASHINGTON, 25 JUL (ANSA) – O chef de cozinha do ex-presidente americano Barack Obama foi encontrado morto nesta segunda-feira (24), em um lago onde praticava stand-up paddle, em Martha’s Vineyard, ilha do estado de Massachusetts.

Tafari Campbell tinha 45 anos de idade, foi sous chef (subchefe) de cozinha da Casa Branca quando Obama era presidente, entre 2009 e 2017, e ainda trabalhava para a família do ex-presidente.

Segundo a polícia local, um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento foi registrado no domingo (23) por outro praticante de stand-up paddle que estava no lago com ele.

“Ele afundou na água, pareceu brevemente estar se esforçando para ficar na superfície, mas submergiu e não retornou”, diz o comunicado policial, que informa ainda que o caso será investigado.

Em nota, o casal Barack e Michelle Obama lamentaram a morte: “Ele era uma parte amada de nossa família. Quando o conhecemos, era um talentoso sous chef, criativo e apaixonado por comida e sua habilidade de unir as pessoas. Nos anos seguintes, tivemos a oportunidade de conhecer a pessoa divertida, extraordinariamente bondosa que tornou as nossas vidas mais brilhantes”.

“Por isso, quando nos preparamos para deixar a Casa Branca, pedimos que ficasse conosco, e ele generosamente aceitou. Ele tem sido parte de nossas vidas desde então. Hoje nos unimos a todos que conheciam e amavam Tafari, enlutados por um homem verdadeiramente maravilhoso”, concluem no texto enviado à CNN.

Ele deixa dois filhos e a esposa, a também chef Sherise Campbell, que compartilhou uma foto do marido no Instagram. “De coração partido”, diz a legenda. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias