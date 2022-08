Da Redação 16/08/2022 - 6:35 Compartilhe

Com quase 50 mil seguidores em seu perfil no TikTok, o chef celebridade Benjamin Leggite ficou famoso por causa de uma habilidade pouco comum: o cozinheiro se especializou em remover perfeitamente a pele de salmões apenas com as mãos.

Não é pouca coisa, até porque limpar a pele de uma peça de salmão perfeitamente com uma faca é algo impossível para muitos cozinheiros amadores e até para profissionais com anos de experiência.

Um vídeo postado por Leggite em abril, no entanto, viralizou nos últimos dias em outras redes sociais, e não somente por mostrar as habilidades com salmão do chef, que atua em Dallas, no Estado do Texas (EUA), realizando eventos particulares.



We gotta get this man cooking license taken away pic.twitter.com/gBAkYJY92q — Bfromthesea (@bfromthesea) August 12, 2022

As imagens mostram o cozinheiro vestido com camiseta e avental saindo de uma piscina. Em seguida, ele usa as mãos para limpar o peixe e depois volta para dentro da água.

A publicação foi bastante criticada pela suposta falta de higiene de Legitte, que poderia ter contaminado o peixe com a água da piscina – além de ter contaminado a piscina por ter encostado no peixe cru. Esperamos que ninguém tenha comido essa peça de salmão.

