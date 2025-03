Checagens do VAR serão exibidas nos telões de estádios na Itália

ROMA, 24 MAR (ANSA) – O CEO da Lega Serie A, Luigi De Siervo, afirmou nesta segunda-feira (24) que a próxima rodada do Campeonato Italiano terá algumas alterações para aumentar a transparência sobre o trabalho dos árbitros assistentes de vídeo (VAR).

As imagens que serão examinadas pelo VAR durante as verificações também vão ser exibidas nos telões dos estádios para que todos vejam a revisão do lance.

Além disso, o áudio dos árbitros será conectado nos estádios para as semifinais e a final da Copa da Itália para que os responsáveis pela partida possam explicar as decisões após as revisões em campo.

“O objetivo é tornar as decisões tomadas cada vez mais transparentes e compreensíveis”, analisou De Siervo.

O presidente da Associação Italiana de Árbitros (AIA), Antonio Zappi, seguiu a mesma linha do seu homólogo da Lega Serie A ao declarar que o compromisso da entidade com a decisão é oferecer mais transparência.

“Queremos tornar nosso processo de tomada de decisão disponível para o sistema de futebol. Estamos abertos a qualquer experimentação”, afirmou Zappi, acrescentando que as decisões dos árbitros serão “mais acessíveis ao espectador”. (ANSA).