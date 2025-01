Checagem aponta que vídeo de Marçal com Trump pode ser do início de janeiro

Comparação de imagens realizadas pelo site IstoÉ indicam que o vídeo publicado por Pablo Marçal (PRTB) ao lado do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi gravado semanas antes da posse.

O ex-coach veiculou uma filmagem nesta terça-feira, 21 – um dia após a solenidade de oficialização – em que aparece junto a Trump. Em inglês, ele pede para o estadunidense “salvar o Brasil e a América”. O site IstoÉ entrou em contato com a assessoria de Marçal a fim de confirmar a data em que as imagens foram gravadas, mas não obteve retorno.

O político do PRTB afirma, na publicação, que esteve com o presidente americano em três ocasiões. Nos comentários da postagem, se referiu ao encontro como o “acesso mais difícil de toda” a sua vida, afirmando que o “serviço secreto não deixa chegar perto de Trump” e que foi “quase impossível gravar esse vídeo”.

A assessoria de imprensa de Marçal não informou quando e onde o rápido encontro ocorreu. O ex-coach pretendia encontrar Trump para “discutir iniciativas voltadas ao empreendedorismo, valores cristãos e o fortalecimento das economias de ambas as nações”.

Embora o disparo da imagem sugira que o encontro tenha acontecido na posse, a análise de fotos aponta para outra data. A arquitetura do ambiente onde o vídeo foi feito mostra detalhes muito semelhantes ao resort Mar-a-Lago – construção que pertence a Donald Trump e que sediou um evento republicano no dia 4 de janeiro.

Na ocasião, o presidente dos EUA promoveu a sessão de estreia do documentário “Eastman Dilemma” e usava um terno azul – assim como na filmagem de Pablo Marçal.

Já nos eventos do dia da posse, Trump utilizou dois figurinos. Um deles, escolhido para a cerimônia de legitimação, era composto por um terno preto. Já o outro, usado no baile de inaugural, exibia um conjunto preto com uma gravata borboleta, também preta. Ambas as roupas diferem do visual mostrado pelo ex-coach nas gravações.