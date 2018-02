Checa faz história e fatura ouro em modalidades diferentes em Pyeongchang

Ester Ledecka se tornou uma das grandes personagens da história da Olimpíada de Inverno neste sábado. A checa de apenas 22 anos se tornou a primeira atleta a conquistar medalhas de ouro em modalidades diferentes na mesma edição dos Jogos ao vencer a disputa do snowboard slalom paralelo gigante em Pyeongchang, na Coreia do Sul.

Ledecka era a favorita para a disputa e confirmou esta condição ao superar na final a alemã Selina Jörg, medalhista de prata, por 46 centésimos. A medalha de bronze ficou com outra alemã, Ramona Theresia Hofmeister. Após a conquista, a checa não escondeu a felicidade pelo feito.

“Eu não achava que isso ia acontecer, e agora (as medalhas) estão aqui. Estou muito feliz e vou pensar neste momento pelo resto da minha vida. Espero que venham mais momentos desses”, declarou. “Apenas cheguei aqui e, imediatamente, a garota do snowboard apareceu. Simplesmente competi com confiança, aproveitei a prova e me diverti.”

Se Ledecka era favorita no snowboard, surpreendeu o mundo ao conquistar a medalha de ouro no esqui alpino, modalidade Super G, há uma semana, o que a permitiu obter o feito histórico neste sábado. Na ocasião, a checa competiu com esquis emprestados e escancarou a própria surpresa com o resultado. “Achei que tivesse acontecido algum erro”, disse.

Na disputa masculina, a medalha de ouro ficou com o suíço Nevin Galmarini, que frustrou a torcida da casa ao derrotar o sul-coreano Sangho Lee por apenas 43 centésimos neste sábado. A terceira colocação e o bronze ficaram com o eslovaco Zan Kosir.

Ainda no snowboard, mas na modalidade salto alpensia, o canadense Sebastien Toutant faturou a medalha de ouro. A prata ficou com o norte-americano Kyle Mack, enquanto o bronze foi para a Grã-Bretanha, com Billy Morgan.

Sucesso entre os brasileiros, o curling conheceu neste domingo o campeão entre os homens. Os Estados Unidos derrotaram a Suécia por 10 a 7 e subiram no lugar mais alto do pódio. Entre as mulheres, a disputa pelo bronze terminou com vitória do Japão sobre a Grã-Bretanha, por 5 a 3.

No esqui alpino por equipes, medalha de ouro para a Suíça. Já no cross-country individual, a vitória foi finlandesa, com Iivo Niskanen. Na patinação por velocidade, festa da torcida com o triunfo do sul-coreano Seung-Hoon Lee entre os homens. Na competição feminina, ouro para o Japão, com Nana Takagi.

A um dia do fim da Olimpíada de Inverno, a liderança no quadro de medalhas é da Noruega, com 13 ouros, 14 pratas e 11 bronzes. A Alemanha vem logo atrás, com o mesmo número de ouros, mas apenas oito pratas. A terceira posição é do Canadá, com 11 ouros.