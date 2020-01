Chay Suede publica foto de Laura Neiva amamentando e desabafa: “Saudade de vocês”

Nesta quarta-feira (29), Chay Suede compartilhou em seu perfil no Instagram um momento lindo entre sua filha e sua esposa, a triz Laura Neiva. Chay publicou uma foto da atriz amamentando a herdeira do casal, Maria, que nasceu no dia 26 de dezembro.

“Que saudades de vocês”, lamentou ele na legenda da foto.

A pequena Maria recebeu muitos elogios dos seguidores de seu pai. “Foto linda”, “Perfeitas”, “Momento especial”, estavam entre os comentários na publicação do ator.

