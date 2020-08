Chay Suede estrela novo clipe de Manu Gavassi, sua ex; mulher dele também participa

A cantora Manu Gavassi lançou nessa sexta-feira (21) seu novo clipe de trabalho com a música ‘Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim’, em parceria com a também cantora Gloria Groove.

O vídeo de 10 minutos mostra a cantora incorporando a personagem Malu Gabatti, que aparece nos bastidores da gravação do clipe. Quem aparece no clipe, em vários takes sem camisa, é o ator Chay Suede, ex-namorado de Manu, e Laura Neiva, atual mulher do ator.

“Ele é casado”, diz Malu Gabatti várias vezes sobre Chay, que também é definido como “um boy gato com cara de quem vai acabar com sua vida”.

Confira:

Veja também