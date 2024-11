Chay Suede e Laura Neiva celebram nascimento da terceira filha: ‘Muito desejada’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/11/2024 - 16:58 Para compartilhar:

O casal Chay Suede e Laura Neiva celebrou o nascimento da terceira filha, chamada Ana, por meio das redes sociais. Laura informou que a bebê nasceu no sábado, 8.

“Ana nasceu, meu mundo tornou a começar. Você foi muito desejada, minha filha, seja bem-vinda. Te amo”, escreveu Chay Suede.

Os dois já são pais de Maria, de quatro anos, e José, três. Eles deixaram para saber sobre o sexo do novo bebê no momento do parto.

Algumas celebridades parabenizaram o casal pelo nascimento de Ana, como Alessandra Negrini, Bianca Comparato, Paula Burlamarqui, Marcos Veras e Preta Gil.

No fim do mês de outubro, Laura realizou um ensaio fotográfico da terceira gestação e divulgou nas redes sociais. “Último registro dessa gestação feita pelo amigo amado Pedro Dimitrow. Muito obrigada. Helder Rodrigues também esteve com a gente. Chay, amor da minha vida. Amo vocês”, declarou a atriz, sendo correspondida pelo marido: “Amor da minha vida e dona do meu coração”, disse.