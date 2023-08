Chay Suede detalha situação inusitada durante gravações de ‘Travessia’; confira

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/08/2023 - 9:51 Compartilhe

Convidado do programa ‘Que História É Essa, Porchat?’, o ator Chay Suede, de 31 anos, comentou sobre uma situação constrangedora que passou nos bastidores da novela ‘Travessia’.

Em seu relato, Chay contou que as gravações da trama já estavam na reta final quando a situação inusitada ocorreu. Segundo o ator, após ensaiar uma cena com a atriz Vanessa Giácomo, ele percebeu que estava com dor de barriga.

“Descobri que estava com dor de barriga! Passa mil coisas muito rápido pela sua cabeça. Primeiro pensei: ‘vou fazer a cena, vou ficar mais parado, gesticulo mais aqui’, relatou.

Na sequência, o artista afirmou que agora a história parece engraçada, mas no momento achou que sua carreira iria acabar.

“Agora é muito engraçado, mas na hora foi: ‘minha carreira acabou’. Em um segundo, passa tudo pela cabeça. Pensei: ‘vou sair'”, completou.

