Chay lamenta derrota do Botafogo para o CRB e afirma: ‘Tem que ter atenção’ O atacante ainda destacou que o Alvinegro estava 'comandando' a partida, mas com 'vacilos' e 'falhas', o time alagoano marcou os gols

Na noite deste sábado, o CRB derrotou o Botafogo, de virada, por 2 a 1, no Estádio Rei Pelé, em partida válida pela décima rodada da Série B. Com o resultado, o Alvinegro segue sem vencer fora de casa na competição. Após o jogo, em entrevista ao Sportv, o atacante Chay admitiu que falta atenção ao time carioca. Ele ainda destacou que o Glorioso começou melhor, mas que houve “vacilo” e “falha” nos gols sofridos.

> Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do Botafogo

– Eu acho que é um pouco de atenção. Começamos bem, estávamos comandando o jogo. Vacilamos em uma bola no segundo tempo que a gente já sabia que eles gostavam. Depois falhamos no segundo gol. Fazemos gols, mas não conseguimos segurar os resultados, tem que ter atenção – disse Chay.

> Veja a tabela da Série B

O Botafogo volta a campo no próximo sábado, quando enfrenta o Cruzeiro, no Estádio Nilton Santos, às 16h30. A partida é válida pela 11ª rodada do Brasileirão Série B.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também