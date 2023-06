Chay faz gol olímpico, mas Ceará perde para o CRB na Arena Castelão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/06/2023 - 21:58 Compartilhe

Nem o gol olímpico marcado pelo meia Chay impediu a derrota do Ceará para o CRB, por 3 a 1, neste sábado, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os dois times vinham de duas vitórias consecutivas, mas a equipe cearense permanece com 19 pontos, em sétimo lugar.

O CRB, em bom momento na temporada, aparece com 14 pontos, no 14º lugar, após a terceira vitória sob o comando do técnico Daniel paulista, que substituiu a Umberto Louzer. E ainda tem um jogo a menos do que a maioria dos seus concorrentes.

Ao final do jogo, Chay estava contente por ter marcado seu primeiro gol com a camisa do Ceará, mas lamentava o gol anulado, que seria o empate, aos 44 minutos do segundo tempo. “Fiquei muito feliz por ter feito um gol olímpico, que é coisa rara no futebol. Mas estou triste pela derrota, porque nosso time merecia um resultado melhor por seu empenho e dedicação”.

O jogo começou com muita intensidade, com Juninho Valoura quase abrindo o placar para o CRB num lance de bola parada. Mas o Ceará também respondeu com Rick que, na frente do goleiro Diogo Silva, chutou em cima e perdeu a chance de abrir o placar.

Quem saiu na frente foi o CRB, numa bela jogada que começou pelo lado direito onde Rômulo driblou com facilidade a Danilo Barcelos e fez o cruzamento. Na segunda trave, Renato mergulhou de “peixinho” para balançar as redes, aos 31 minutos.

Mas o Ceará empatou num golaço de Chay, cobrando escanteio. Ele bateu de curva e na primeira trave e quando Diogo Silva tentou salvar a bola já estava dentro. Tudo igual aos 38 minutos.

O time da casa voltou mais agressivo para o segundo tempo e quase marcou numa batida de Jean Carlos que Diego Silva espalmou por cima do travessão. No entanto, quem foi às redes foi o CRB, ao marcar o segundo gol num contra-ataque. Rômulo lançou Renato, que avançou até a grande área e bateu na saída do goleiro Richard, aos 12.

Depois só deu o Ceará atrás o empate, que poderia ter saído aos 16, num chute rasteiro de Chay defendido por Diogo Silva. Aos 25, Castilho, de frente, soltou a bomba e Digo silva espalmou para escanteio. E a torcida até comemorou, aos 36, numa jogada de individual de Janderson, que driblou Hereda e bateu de curva. A bola passou por Diogo Silva e bateu na trave.

O empate saiu aos 44, mas o lance foi anulado. Pedrinho avançou pelo lado direito e cruzou para Chay balançar as redes. O VAR avisou o árbitro Luiz Flávio de Oliveira para um puxão no calção de Pedrinho sobre Lucas Lima.

Na esperança de empatar, o Ceará se abriu todo e levou o terceiro gol num contra-ataque pelo lado direito. Hereda cruzou, Rômulo ajeitou e virou o corpo para bater firme, decretando o placar final: 3 a 1.

FICHA TÉCNICA:

CEARÁ 1 X 3 CRB

CEARÁ – Richard; Caíque (Pedrinho), Tiago, Gabriel Lacerda e Danilo Barcelos (David Ricardo); Richardson, Willian Maranhão (Janderson), Chay e Jean Carlos (Guilherme Castilho); Erik e Vitor Gabriel (Nicolas). Técnico: Eduardo Barroca.

CRB – Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Fábio Alemão (Saimon). Anderson Conceição e Guilherme Romão (Edimar); Falcão (Hereda), Lucas Lima, Juninho Valoura (Anderson Leite) e João Paulo; Renato (Hyuri) e Rômulo. Técnico: Daniel Paulista.

GOLS – Renato, aos 31, e Chay, aos 38 minutos do primeiro tempo. Renato, aos 12, e Rômulo, aos 49 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Caíque, Richardson e Chay (Ceará); Juninho Valoura e Hyuri (CRB).

ÁRBITRO – Luiz Flávio de Oliveira (SP).





RENDA – Não divulgado.

PÚBLICO – 35.898 pagantes.

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

